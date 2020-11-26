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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8693.47 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8693.47 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8693.47 نقطة
بتداولات بلغت 13 مليار ريال وأكثر من 480 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8693.47 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 4.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8693.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سليمان الحبيب، والإعادة السعودية، وساسكو، وبدجت السعودية، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: شمس، والصادرات، وأنعام القابضة، والباحة، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.48% و7.96%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وريدان، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أبو معطي، وريدان، والأسماك وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 456.08 نقطة ليقفل عند مستوى 19785.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 58 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تقاسمتها 1986 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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