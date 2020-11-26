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أمير القصيم يكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء عمله

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نوّه بالدور الذي يقومون به في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته

أمير القصيم يكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء عمله

كرّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة، أمس، رجل الأمن الرقيب خالد بن مفرح العنزي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة؛ تقديراً لجهوده وتميزه في أداء مهام عمله.

ونوه بالدور الذي يقوم به رجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته وخدمة المواطنين والمقيمين.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم العقيد حمد الجاسر.

أمير القصيم يكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء عمله

أمير القصيم يكرّم رجل أمن تقديراً لتميزه في أداء عمله

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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