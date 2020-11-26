أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة عن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا - وحوار خاص مع د. علي جمعة (كاملة) -
د. علي جمعة: السيدة التي تمتنع عن زوجها وقطع الرحم من أسباب ذهاب البركة في المنزل -
بعد عام كئيب بسبب كورونا.. متى تتعافى صناعة السفر؟ -
وعد الخطيب لـCNN حول "من أجل سما": لم يكن فيلماً بل كان حياتي -
نظرة على أفضل ملاعب الغولف في العالم -
كيف تؤثر افعالنا اليومية إلى نزع البركة من منزلنا؟ .. د. على جمعة يجيب في #من مصر -
من مصر | حوار خاص مع د. علي جمعة عن كيفية زيادة البركة في منازلنا (فقرة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة: السيدة التي تنظر لما في يد غيرها وفي بيت غيرها تذهب البركة من منزلها -
د علي جمعة لـ#من مصر: الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام دون مراعاة الاحتياطات سبب في نزع البركة -
من مصر | نصائح من د. علي جمعة لتعم البركة في المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأهل 10 مشاريع من "تعليم عسير" لخوض أولمبياد "إبداع"

Print
تأهل 10 مشاريع من "تعليم عسير" لخوض أولمبياد "إبداع" تأهل 10 مشاريع من "تعليم عسير" لخوض أولمبياد "إبداع"
"الجوني" يعلن أسماء الطلاب والطالبات ويقدّم لهم التهنئة

تأهل 10 مشاريع من

تأهل سبعة طلاب وثلاث طالبات من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير للتصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "موهبة" 2021 .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن المتأهلين والمتأهلات هم "أنس عبدالكريم آل ذياب من ثانوية الملك عبدالله بأبها، ومحمد عبدالله القحطاني من ثانوية الملك سلمان للمقررات، ونايف علي القحطاني من ثانوية أبها الأهلية، ورغد محمد العسيري من الثانوية الثالثة بأبها، ومشاعل عبدالله الأحمري من الثانوية العاشرة بخميس مشيط، وندى عبدالرحمن القحطاني من الثانوية الثالثة بأبها، وبدر عائض القحطاني، وفهد خالد الشهري من ثانوية الفيصل، ونواف خالد بن مشيط من ثانوية طلائع المستقبل، ويزن سعد القحطاني من ثانوية الصديق للمقررات".

وقدّم "الجوني" التهنئة لهم تقديرًا لهذا الإنجاز المتمثل في تحقيق مراكز متقدمة للتصفيات النهائية التي ستقام مطلع العام المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية