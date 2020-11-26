أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة عن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا - وحوار خاص مع د. علي جمعة (كاملة) -
د. علي جمعة: السيدة التي تمتنع عن زوجها وقطع الرحم من أسباب ذهاب البركة في المنزل -
بعد عام كئيب بسبب كورونا.. متى تتعافى صناعة السفر؟ -
وعد الخطيب لـCNN حول "من أجل سما": لم يكن فيلماً بل كان حياتي -
نظرة على أفضل ملاعب الغولف في العالم -
كيف تؤثر افعالنا اليومية إلى نزع البركة من منزلنا؟ .. د. على جمعة يجيب في #من مصر -
من مصر | حوار خاص مع د. علي جمعة عن كيفية زيادة البركة في منازلنا (فقرة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة: السيدة التي تنظر لما في يد غيرها وفي بيت غيرها تذهب البركة من منزلها -
د علي جمعة لـ#من مصر: الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام دون مراعاة الاحتياطات سبب في نزع البركة -
من مصر | نصائح من د. علي جمعة لتعم البركة في المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

Print
استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وقد راجع العيادات أمس، 56 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 49 مستفيدًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 49 وصفة طبية.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم.
يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تعد واحدة من أفضل العيادات العاملة هناك بفضل الكوادر الطبية المتخصصة التي تشرف على الحالات المرضية ووجود أفضل المعدات والمستلزمات الطبية.

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية