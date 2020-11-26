عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

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استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس، 56 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 49 مستفيدًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع قسم الطوارئ 7 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 49 وصفة طبية.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة اللاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري تعد واحدة من أفضل العيادات العاملة هناك بفضل الكوادر الطبية المتخصصة التي تشرف على الحالات المرضية ووجود أفضل المعدات والمستلزمات الطبية.