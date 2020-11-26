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أمير المدينة المنورة يدشن برنامج سفراء الوسطية 5

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أشاد بما يقدمه من نشر لمفهوم الوسطية وتعزيز الولاء والانتماء

أمير المدينة المنورة يدشن برنامج سفراء الوسطية 5

يدشن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، برنامج ‎سفراء الوسطية 5، الذي تنظمه ‎جامعة طيبة، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وأشاد أميرالمنطقة بالأعمال المتميزة التي يُقدمها البرنامج من خلال نشر مفهوم الوسطيّة والاعتدال، وتعزيز الولاء والانتماء.

وأكد ‏الأمير ‎فيصل بن سلمان، على مناشط وفعاليات البرنامج من المبادرات والأعمال المجتمعية الجليلة الساعية لنشر مفهوم الفكر الوسطي بين الشباب الجامعي؛ ليكون الشاب السعودي نموذجاً يُحتذى به في التوسّط والاعتدال، بعيداً عن الغلوّ والتطرّف في جميع تعاملاته؛ تأكيداً على القيّم الإسلامية السمحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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