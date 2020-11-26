أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة عن فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا - وحوار خاص مع د. علي جمعة (كاملة) -
د. علي جمعة: السيدة التي تمتنع عن زوجها وقطع الرحم من أسباب ذهاب البركة في المنزل -
بعد عام كئيب بسبب كورونا.. متى تتعافى صناعة السفر؟ -
وعد الخطيب لـCNN حول "من أجل سما": لم يكن فيلماً بل كان حياتي -
نظرة على أفضل ملاعب الغولف في العالم -
كيف تؤثر افعالنا اليومية إلى نزع البركة من منزلنا؟ .. د. على جمعة يجيب في #من مصر -
من مصر | حوار خاص مع د. علي جمعة عن كيفية زيادة البركة في منازلنا (فقرة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة: السيدة التي تنظر لما في يد غيرها وفي بيت غيرها تذهب البركة من منزلها -
د علي جمعة لـ#من مصر: الرجل الذي يغير موبايله وسيارته كل عام دون مراعاة الاحتياطات سبب في نزع البركة -
من مصر | نصائح من د. علي جمعة لتعم البركة في المنزل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبرز المحاكمات.. تركيا تسجن 500 متهم مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب

Print
أبرز المحاكمات.. تركيا تسجن 500 متهم مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب أبرز المحاكمات.. تركيا تسجن 500 متهم مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب
بينهم قادة وطيارون بالجيش

أبرز المحاكمات.. تركيا تسجن 500 متهم مدى الحياة لمشاركتهم في الانقلاب

أصدرت محكمة تركية اليوم (الخميس)، عشرات الأحكام بالسجن المؤبد على نحو 500 متهم بينهم قادة وطيارون بالجيش، متهمون بقيادة محاولة انقلابية عام 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، أن أربعة من زعماء العصابة، الذين يطلق عليهم أئمة مدنيون بسبب علاقاتهم بشبكة فتح الله غولن، حكم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد بتهم محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، والقتل والسعي للإطاحة بالنظام الدستوري.

واتهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك وآخرون في قاعدة أكينجي الجوية بالقرب من أنقرة بتوجيه الانقلاب وقصف المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان، ومحاولة قتل "أردوغان"، وفقاً لـ"رويترز".

وقُتل أكثر من 250 شخصًا في 15 يوليو (تموز) 2016، عندما استولى جنود مارقون على طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ودبابات وسعى للسيطرة على مؤسسات الدولة والإطاحة بحكومة "أردوغان".

وكانت المحاكمة هي الأبرز في عشرات القضايا، التي استهدفت آلاف الأشخاص المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب، التي ألقت أنقرة باللوم فيها على أنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.محكمة تركية السجن المؤبد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية