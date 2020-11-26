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صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

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صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض
لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية.. البرنامج يطبق في مرحلته الأولى في هذه المناطق

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرف أكثر من 38 مليون ريال ضمن الدفعة الرابعة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أنه بعد تحصيل الرسوم يتم تخصيص إيراداتها لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، وتعمل على تنفيذها بشكل مستمر وفقاً لاحتياج المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
وفي الإطار ذاته، أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن الدورة الفوترية الرابعة للمرحلة الأولى من البرنامج بمدينة مكة المكرمة في المدة من 23 ربيع الأول 1442هـ حتى 22 ربيع الأول 1443هـ.
يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar .برنامج الأراضي البيضاء وزارة الإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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