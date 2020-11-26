"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم

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توقع أن تؤثر بأمطارها على أجزاء من جازان وعسير والباحة والمدينة والحفر

طالب أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ في سكان محافظة جدة البقاء في منازلهم اليوم

وقال عبر حسابه في "تويتر": حالة #سقيا سقى الله بها #جدة_الأن ولله الحمد والمنة.

وأضاف: بقي فيها بقية.. يُفضل البقاء في المنازل اليوم.. لسلامتكم.

وكان قد توقع الدكتور عبدالله المسند؛ في اليوم الثاني من الحالة المطرية سقيا أن تؤثر بأمطارها على أجزاء من #جازان #عسير #الباحة #مكة #القصيم، وغربي منطقة #الرياض وجنوبي #المدينة و #حفرالباطن.

وأضاف "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "إن كانت التوقعات يوم أمس أقل بكثير من المتوقع، إلا أن اليوم تظل #جدة وما وقع جنوبها في بؤرة الحالة والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند سقيا جدة