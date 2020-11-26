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شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها

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انتشار لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة ظهراً

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دعت إدارة مرور العاصمة المقدسة مستخدمي الطرق إلى اتباع تنظيمات رجال المرور المنتشرين لتنظيم حركة السير بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة قبل ظهر اليوم، وتسببت في تحويل مسارات حركة السير في بعض شوارعها.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة أثناء تحويل مسارات بعض الطرق نتيجة الأمطار التي هطلت، ومناشدته لمرتادي الطرق بمكة المكرمة بضرورة اتباع تعليمات وتوجيهات رجال المرور لتحويل الحركة بسبب تجمعات السيول.

شاهد..

مرور العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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