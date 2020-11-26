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استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح

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استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح
شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وسط تحذيرات للمدني

استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح

استأنف ميناء جدة الإسلامي الحركة الملاحية، وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة: "تستأنف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح".
وكانت قد أوقفت حركة الملاحة صباح اليوم؛ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح.
وهطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية شملت أنحاء متفرقة من المحافظة. جعلها الله سقيا رحمة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، والتقيُّد بتعليمات السلامة الواردة في هذا الشأن.ميناء جدة الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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