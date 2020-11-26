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طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"

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طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا"
تشمل شعور المريض المصاب بآلام الظهر والعضلات

طبيب روسي يتحدث عن

حذّر المدير الطبي لمؤسسة "SberZdorovye" الروسية العلاجية، فلاديسلاف محمد علي، من أن المريض المصاب بفيروس كورونا قد يشعر بأعراض مبهمة للمرض.

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال الطبيب المختص إن المريض قد يشعر، على سبيل المثال، بألم في الظهر والعضلات.

وأضاف الطبيب محمد علي: في كثير من الأحيان، تصبح آلام الظهر والعضلات من الأعراض التي قد لا يربطها الشخص بعدوى فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن حساسية الجلد يمكن أن تكون مظهرًا آخر من مظاهر "كوفيد-19"؛ مؤكدًا أن كلا العارضين لا يشيران بالضرورة إلى الإصابة بـ"كورونا"، وقد يكونان علامتين لأمراض فيروسية أخرى.طبيب روسي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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