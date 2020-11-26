إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر

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إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس يصل إلى 2826 شخصاً

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من ألف إصابة في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

ومع إجراء أكثر من 60 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات ذي النتائج الإيجابية 1.8%.

وبخصوص إجمالي حالات الوفاة؛ فيبلغ 2826 حالة، كما لا يزال هناك 9422 حالة نشطة في البلاد، من بينهم 282 شخصا في حالة خطيرة ، و122 يحتاجون إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

ووافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، على خطة تجريبية لإعادة فتح 15 مركزا تجاريا، والأسواق وبعض المتاحف، اعتبارا من يوم الجمعة.

ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، وصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في إسرائيل إلى 332317 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2826، أما حالات الشفاء فبلغت 32,069 حالة.إسرائيل فيروس كورونا الجديد