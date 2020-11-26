"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة

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تشكّل عددًا من المحافظات وتستمر حتى يوم الأحد القادم

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ نظرًا لما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية؛ وذلك بناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة من اليوم وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التنبيهات الواردة، تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات: (بلجرشي، بني حسن، القرى، قلوة، الحجرة، المخواة، المندق).

وشدد "الغامدي" على ضرورة عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات؛ داعيًا الجميع إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني؛ للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، كذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.

وأشار إلى أن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.الدفاع المدني منطقة الباحة