جدة: أكثر من  1128600 مستفيد من خدمات "تأكد"

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تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّم مركز "تأكد" في محافظة جدة خدماته لـ1128600 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، مع العلم أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مركز تأكد جدة