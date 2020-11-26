"صحة جدة" تعلن رفع جاهزيتها لمواجهة الأمطار بـ30 فرقة طبية ميدانية

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"أسره": مع بدء الموجة تم إعلان بلاغ طبي رمادي على مستوى أقسام الطوارئ

وجّهت الصحة بجدة كل المستشفيات لتكون في حالة جاهزية كاملة عند هطول الأمطار حسب ما ورد من تنبيهات لهيئة الأرصاد الجوية؛ حيث أشارت إلى مديري المستشفيات بضرورة التأكيد على شركات الصيانة بتنظيف خطوط الصرف لأسطح المستشفيات والمباني الملحقة بها وإزالة كل العوائق إن وجدت، والاستعداد التام والجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة جراء هطول الأمطار، والتأكد من عمل المولدات الكهربائية الاحتياطية ونظام إنذار إطفاء الحريق، بالإضافة إلى تأمين الكميات الكافية من المستهلكات والمواد الهندسية حسب الاحتياج الفعلي لكل موقع، وكذلك تم توجيه فِرَق الطوارئ لتكون على أهبة الاستعداد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة جدة الدكتور سامر أسره، استعدادات الشؤون الصحية بجدة للتنبيهات الصادرة من الجهات المعنية بخصوص موجة الأمطار، وأضاف أن إدارته قامت بتجهيز فِرَق طبية ميدانية متمركزة في نقاط متعددة لسرعة الوصول للمناطق المتضررة والإصابات إن وجدت لا سمح الله؛ مشيرًا إلى أنه يوجد عدد ١٥ فرقة طبية جاهزة من المستشفيات الحكومية وعدد ١٥ فرقة طبية أخرى من المستشفيات الخاصة، إلى جانب رصد ومتابعة الأسرّة الشاغرة بالمستشفيات والقوى العاملة، والتنسيق الفعال مع جميع المنشآت الصحية من خلال غرفة عمليات صحة جدة التي تتوافر بها كل التجهيزات التقنية اللازمة.

وأكد "أسره" أنه مع بدء الموجة تم إعلان بلاغ طبي رمادي على مستوى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهذا النوع من البلاغ يعني وجود تقلبات جوية تستدعي رفع الجاهزية في المستشفيات بإجراءات محددة لذلك، تشمل القوى العاملة والتجهيزات والموقع المناسب للتعامل مع الإصابات إن وجدت، وهذا الرمز في البلاغ هو من الرموز الخاصة بالطوارئ والكوارث التي صدرت عليها مؤخرًا موافقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن عدد من القرارات المرفوعة من قِبَل المجلس الصحي السعودي.صحة جدة هطول الأمطار