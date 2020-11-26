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نائب أمير الرياض يدشّن برنامج "أنسنة الأحياء السكنية".. والبداية بحي الفلاح

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نائب أمير الرياض يدشّن برنامج "أنسنة الأحياء السكنية".. والبداية بحي الفلاح نائب أمير الرياض يدشّن برنامج "أنسنة الأحياء السكنية".. والبداية بحي الفلاح
ضمن جهود الارتقاء بجودة الحياة وتسهيل حركة السكان والقضاء على المظاهر السلبية

نائب أمير الرياض يدشّن برنامج

دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، برنامج "أنسنة الأحياء السكنية"، بحضور الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين المنطقة، في إطار جهود الأمانة للارتقاء بجودة الحياة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المتصلة بالقطاع البلدي.

وتسعى أمانة منطقة الرياض من خلال البرنامج، الذي ينطلق من حي الفلاح، إلى جعل المناطق السكنية تنعم بالديمومة والرفاه عبر تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم إلى مختلف الفعاليات في المنطقة المحيطة بهم، وتأهيل الفراغات العمرانية الحضرية العامة وتطويرها وتفعيلها لتكون أكثر حيوية، إلى جانب توفير حركة مشاة آمنة داخل الأحياء السكنية وتزويدها بنشاطات اجتماعية متعددة ومختلفة.

وسيسهم البرنامج في القضاء على العديد من المظاهر السلبية، كالتعديات على الأرصفة، والوقوف العشوائي للمركبات، والقيادة بسرعات عالية داخل الأحياء، والتشجير العشوائي المعيق لحركة المشاة، علاوة على مساهمته الفاعلة في إعطاء هوية للحي، وتحسين الطرق وتنظيمها وربطها بالفراغات العامة، وإنشاء شبكة للمشاة متصلة بالمرافق، وتشجير الطرق والممرات والحدائق، وتصميم المناطق المفتوحة والساحات لتتكامل مع شبكة الطرق والممرات.نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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