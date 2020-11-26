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طواف ودعوات وأمطار.. شاهد  الأجواء الروحانية بالحرم المكي

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طواف ودعوات وأمطار.. شاهد  الأجواء الروحانية بالحرم المكي طواف ودعوات وأمطار.. شاهد  الأجواء الروحانية بالحرم المكي
آليات الدفاع المدني تنتشر بالعاصمة المقدسة تزامناً مع الحالة الممطرة

طواف ودعوات وأمطار.. شاهد  الأجواء الروحانية بالحرم المكي

وسط دعوات المعتمرين والطائفين وفي أجواء روحانية هطلت صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي.

ووثقت صور ومقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أجواء الحرم المكي صباح اليوم.

وتزامناً مع التنبيهات المتواصلة للأرصاد انتشرت آليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من ساعات الصباح الباكر في عدد من المواقع وتمركزت فيها تحسباً للحالة المطرية "سقيا" وذلك تلبية لأي نداء أو بلاغ استغاثة لا قدر الله.

وغطت السحب الركامية سماء العاصمة المقدسة مع طلوع الشمس وبدأت الأمطار في التساقط والتي سبقها دوي صوت الرعد. الحرم المكي أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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