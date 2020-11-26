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البرلمان البحريني يستنكر تصرفات خفر السواحل القطري

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البرلمان البحريني يستنكر تصرفات خفر السواحل القطري البرلمان البحريني يستنكر تصرفات خفر السواحل القطري
ردًا على واقعة اعتراض زورقين في المياه الإقليمية للبحرين

البرلمان البحريني يستنكر تصرفات خفر السواحل القطري

أعلن مجلس النواب البحريني، الخميس، رفضه التام لاعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات بحرية قطرية، الأربعاء، مؤكدًا أن الحادثة وقعت في المياه الإقليمية للبحرين.

ووفق وكالة أنباء البحرين "بنا"، جدّد المجلس استنكاره للتصرفات القطرية؛ التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي.

وأكد مجلس النواب أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون الذي لا يزال ساريا ولم يلغ أو يعدل بموجب أي تشريع آخر .

وشدد على حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.

وجدّد المجلس دعوته لحكومة قطر باحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي.مجلس النواب البحريني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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