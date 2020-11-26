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"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نقل جثمان الراحل مارادونا إلى القصر الرئاسي في بوينس آيرس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:54 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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