في مزاد علني.. تفاصيل طرح 25 وحدة سكنية للبيع بدمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، اليوم الخميس، طرح ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي بمدينتي دمياط وميت أبو غالب للبيع، في مناطق مختلفة منها الأعصر وسطا والشهابية وميت أبو غالب.

وأصدر الديوان العام للمحافظة، بيانًا صباح اليوم، أكد فيه عقد جلسة المزاد في 13 ديسمبر المقبل، بقاعة الاجتماعات مع تكرار جلسة المزاد يوم الأحد التالي للموعد المحدد.

وتطلب كراسة العقود والمشتريات بالديوان نظير مبلغ ٢٩٩ جنيهًا لكل كراسة على حدة، و1000 جنيه تأمين دخول المزاد.