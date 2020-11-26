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"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط
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الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 صباحاً
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
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الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
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لماذا لم يظهر الرئيس تبون؟ جزائريون يتساءلون، والرئاسة ترد
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BBC News عربي
الخميس 26 نوفمبر 2020 10:24 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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