أخبار عاجلة

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق -
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان -
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد -
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة -
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

البانثيون "رمز الآلهة" بُني من مواد من تركيا وتونس ومصر

Print
مواضيع متعلقة
مشادة بين ترامب ومراسل صحفي سأله عن التنازل لصالح بايدن

مشادة بين ترامب ومراسل صحفي سأله عن التنازل لصالح بايدن

اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده خارج طهران.. إليك كل ما قد تود أن تعرفه

اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده خارج طهران.. إليك كل ما قد تود أن تعرفه

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

شعور لا يوصف.. طبيبة أمريكية تتحدث عما تشاهده خلال يوم واحد من وفيات كورونا

شعور لا يوصف.. طبيبة أمريكية تتحدث عما تشاهده خلال يوم واحد من وفيات كورونا

شبكة عيون الإخبارية