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كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
أكثر من 500 إصابة بالفيروس في إثيوبيا

كورونا.. تونس تسجل 1100 إصابة جديدة و48 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1094 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 91 ألفًا و307 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و983 وفاة.

إثيوبيا

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 آلاف و109 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و664 وفاة.تونس الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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