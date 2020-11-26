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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 9 مناطق

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 9 مناطق "الأرصاد": هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على 9 مناطق
مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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