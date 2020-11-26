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ضبط طائرة تجسس مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

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ضبط طائرة تجسس مع راكب أمريكي بمطار القاهرة ضبط طائرة تجسس مع راكب أمريكي بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

12:57 ص الخميس 26 نوفمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طائرة تجسس، أخفاها راكب أمريكي داخل حقائبه فور وصوله من أمريكا عبر فرنسا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم اتخاذ الإجراءات حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "آير فرانس رحلة 570"، اشتبه مدير الجمرك في راكب أمريكي قادم من باريس، وقام مأمور الفحص بالأشعة بالكشف على حقائبه وتبين أنها تحتوي على جسم غريب، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وعثر معه على طائرة تجسس.

قرر مدير الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.​

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