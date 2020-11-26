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حصيلة قياسية .. 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا بالأمريكيتين خلال أسبوع

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حصيلة قياسية .. 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا بالأمريكيتين خلال أسبوع حصيلة قياسية .. 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا بالأمريكيتين خلال أسبوع
سجلت دول القارتين أكبر حصيلة للمصابين الجدد منذ بدء انتشار الوباء

حصيلة قياسية .. 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا بالأمريكيتين خلال أسبوع

أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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