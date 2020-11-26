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"" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين

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"ترامب" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين "" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين
اعترف بالكذب أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" في انتخابات 2016

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد أمس الأربعاء عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، حسب " اليوم".

وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.

وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.

لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعمًا أن المحققين انتهكوا حقوقه، وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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