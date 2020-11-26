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"الخارجية" الأمريكية تُخطر موظفيها ببدء تسلُّم فريق "بايدن" مهامه

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"الخارجية" الأمريكية تُخطر موظفيها ببدء تسلُّم فريق "بايدن" مهامه "الخارجية" الأمريكية تُخطر موظفيها ببدء تسلُّم فريق "بايدن" مهامه
التوجيهات جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني

أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت موظفيها بأن عملية الانتقال الرئاسي بدأت، وتم تكليف فريق داخل الوزارة بدعم تسليم السلطة لإدارة المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأشارت الوكالة إلى أن التوجيهات جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني أمس بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين بأن بإمكانه بدء تسلُّم السلطة رسميًّا.

وجاء في الرسالة: "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر وصل ممثلو فريق الرئيس بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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