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5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :-  سجلت اليوم 5025  اصابة جديدة بفيروس كورونا توزّعت الاصابات كما يلي:

- (1510) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1250) في محافظة إربد، منها (509) في الرمثا.

- (425) في محافظة الزرقاء.

- (369) في محافظة المفرق.

- (351) في محافظة البلقاء.

- (293) في محافظة جرش.

- (222) في محافظة العقبة.

- (160) في محافظة عجلون.

- (128) في محافظة معان، منها (40) في البترا.

- (122) في محافظة الكرك.

- (98) في محافظة مأدبا.

- (97) في محافظة الطفيلة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (198,021) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (64,461) حالة.

وسُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,442) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالات، فيما غادرت (176) حالة المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,027) حالة، منهم (472) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (5,685) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (131,181) حالة.

وتمّ إجراء (27,098) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,435,340) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (18,5%).

إجراءات أخرى:

•تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 

جي بي سي نيوز

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