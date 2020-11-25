أخبار عاجلة

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق -
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان -
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد -
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة -
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. رئيس "تقويم التعليم" يخص "يا هلا بالعرفج" بفيديو حول تفاصيل الرخصة المهنية للمعلمين

Print
بالفيديو.. رئيس "تقويم التعليم" يخص "يا هلا بالعرفج" بفيديو حول تفاصيل الرخصة المهنية للمعلمين .. رئيس "تقويم التعليم" يخص "يا هلا بالعرفج" بفيديو حول تفاصيل الرخصة المهنية للمعلمين

بالفيديو.. رئيس

خصَّ د. ‫"حسام زمان"، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، برنامج يا هلا بالعرفج بفيديو حول أهم تفاصيل وشروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية، مؤكدًا أنها إلزامية، ولا بد من تجديدها كل 4 سنوات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أنه عندما تنجح في تنظيم قمة افتراضية، تجمع زعماء 20 دولة كبرى، في أوقات مختلفة، وأمزجة مختلفة، ولا يحدث أي تشويش أو خطأ.. فأعتقد أنك تأخذ 10/ 10.

كما اقترح عامل المعرفة متسائلاً بالقول: "لماذا لا تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب على الجامعات، ومراكز التدريب والتنمية البشرية؟!".

وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "من الجمل إلى الطائرة"، مؤكدًا أن مؤلفه "حمزة الدباغ" سافر على الجمل طفلاً، وفي شبابه أسهم في تطوير صناعة الطيران بالسعودية.

في سياق متصل، أكد عامل المعرفة أن ‫"الهلال" سيفوز لسبب بسيط، هو "الاستعداد والشحن النفسي عند الهلال (مرتاحين)". مضيفًا بالقول: "النصر عناصره أقوى، لكن فيه شيء ما أفهمه؛ يجعله غير متميز في الملعب". هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين الرخصة المهنية برنامج ياهلا ياهلا بالعرفج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

بالفيديو .. سناب الإسلامية يبث مقاطع فيديو لمكانة العلماء لدى قيادة المملكة

بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

بالفيديو..هدف الشهري الأجمل في جولة "قمة الرياض" باختيار الجماهير

شبكة عيون الإخبارية