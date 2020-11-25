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"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم

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"آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم "آل الشيخ" بعد وفاة "مارادونا".. وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم
أكد أنه وعد زيارة بعد مونديال 2018

نشر المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً.

وقال "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "‏وداعاً يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً ديجو".

وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيداً، وداعاً ديجو".

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن رسميّاً عن وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا، ستكون دائماً في قلوبنا".تركي آل الشيخ مارادونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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