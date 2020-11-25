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المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الثاني

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المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الثاني المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الثاني
يستمر حتى 16 ربيع الآخر عبر بوابة مؤسسة التدريب

المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ استقبال طلبات القبول للفصل الثاني

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى 16 من شهر ربيع الآخر الحالي.

وأوضح المعهد أن القبول في المعهد سيكون عبر البوابة الإلكترونية www.tvtc.gov.sa، في برنامج الدبلوم: في أقسام التبريد والتكييف، الكهرباء الصناعية، ميكانيكا السيارات، بالإضافة إلى البرامج القصيرة التي تشمل: التبريد والتكييف "صيانة البرادات والمجمدات، وصيانة المكيفات المجمعة"، والكهرباء الصناعية "صيانة الأجهزة المنزلية".


ويحصل المتدرب على مميزات خلال فترة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال، ويمنح للخريج أولوية القبول بالكليات التقنية، والحصول على دعم لمشروع الخريج يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال، كما يحصل على فرصة عقد تدريب ينتهي بالتوظيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية