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النادي الأهلي السعودي يتذكر "مارادونا" .. في اليوبيل الذهبي

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إثر مشاركة الأرجنتيني بالقميص الأخضر

النادي الأهلي السعودي يتذكر

مع رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، استعاد النادي الأهلي السعودي ذكرى مشاركة الأرجنتيني بالشعار الأخضر قبل نحو 32 عامًا.
وكتب الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لأنه أسطورة التاريخ في كرة القدم، لعب للنادي الأهلي العظيم في مباراة اليوبيل الذهبي".
وتعود المشاركة لأسطورة التانغو بقميص الأهلي، إلى عام 1987، حيث احتفل الأهلي بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ودعا نظيره بروندبي الدنماركي إلى جدة آنذاك، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة (5-2).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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