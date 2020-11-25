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النيابة العامة تحذر: عقوبة أعمال العنف ضد المرأة السجن سنة و50 ألف ريال

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النيابة العامة تحذر: عقوبة أعمال العنف ضد المرأة السجن سنة و50 ألف ريال النيابة العامة تحذر: عقوبة أعمال العنف ضد المرأة السجن سنة و50 ألف ريال
نظام الحماية من الإيذاء وضع ضمانات للقضاء على هذه الحالات

النيابة العامة تحذر: عقوبة أعمال العنف ضد المرأة السجن سنة و50 ألف ريال

حذرت النيابة العامة من أعمال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المخالفين يتعرضون لعقوبات تصل إلى 50 ألف ريال والسجن في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات.

وفي التفاصيل، ذكرت النيابة العامة أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به يرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.

وأشارت إلى أن المخالفين يتعرضون لعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال العودة.

ويعزز نظام الحماية من الإيذاء جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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