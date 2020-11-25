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ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

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تكون من أربعة أشواط بمسافة 2000 متر

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

نظّم ميدان فروسية حائل، حفل سباقاته السادس على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من أربعة أشواط جميعها كانت مسافتها 2000م.

الأول للدرجة "لم تربح" حققه الجواد "مضنون عبدالله" لرشيد عايد الهاملي، بالخيال نواف الفيروز والمدرب خالد رشيد الهاملي.

والشوط الثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة كسبه "أبي" لسعود مسير القاسم، بالمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال عبدالله الكريديس.

وفاز بالشوط الثالث مفتوح الدرجات الجواد "الصديد" للمالك محمد فهد الشمري، والمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال توفيق الخضير.

وحققت "مسايفه" المركز الأول في الشوط الرابع "مفتوح أفراس" للمالك جبر حجي البقعاوي، والمدرب شالح مطني الشمري والخيال نواف الفيروز.

وفي نهاية الحفل، سلّم مدير أمين عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حمدان المبروك الكأس والجوائز للفائزين.

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

ميدان فروسية حائل ينظم حفل سباقاته السادس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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