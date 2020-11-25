أمانة ملتقى مكة الثقافي تعتمد (11) مبادرة لكليات ومعاهد التدريب التقني بمحافظات المنطقة

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تشارك فيها (245) منشأة تدريبية.. وتتضمن مبادرتَيْ "المسجد الرقمي" و"برًّا بكم"

سبق – جدة: اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 11 مبادرة من المبادرات التي قدمتها المنشآت التدريبية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المشارِكة في موضوع الملتقى بموسمه الخامس تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وتفصيلاً، نوّه فيصل بن عقيل كدسة، المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بدعم ومتابعة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان. مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يواصل رسالته بثقة لتحقيق أهدافه السامية، ورؤيته التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، مع اكتساب نسخته الحالية أهمية كبيرة في ظل ما حققته السعودية من تقدم رقمي، وحضور عالمي، أسهم في تقدمها في مؤشر التنافسية العالمية، وتحقيقها المركز الثالث في محور الحوكمة التقنية بين دول مجموعة العشرين، وكذلك حضورها الإنساني خلال جائحة كورونا التي أكدت السعودية حيالها امتلاكها بنية تحتية رقمية، وأنظمة إلكترونية رقمية، وتجاوز الكثير من الصعاب باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف "كدسة" بأن الملتقى هو امتداد لاستخدام تطبيقات العالم الرقمي، وتسخيرها بما يبني الإنسان، وينمّي المكان في منطقة مكة المكرمة بالشكل الأمثل، إضافة إلى تسخير الأفكار التقنية والمبادرات الرقمية في خدمة مهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم. معتبرًا الملتقى نموذجًا لتحقيق رؤية السعودية 2030م في التحول الذكي لمكة المكرمة بغية التيسير على ضيوف الرحمن، ولتكون السعودية بوابة التقنية في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، في الوقت الذي تتعاظم فيه أهمية هذا الشرف الذي شرف الله به السعودية، وجعلها قائمة على خدمة عباده من الحجاج والمعتمرين وزوار بيته الحرام.

ونوَّه "كدسة" بدعم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد الفهيد، وحرصه على مشاركة المنشآت التدريبية الهادفة في خدمة المجتمع بشكل عام، وجودة تنفيذها هذه المبادرات بشكل خاص، وتحقيق الأهداف التي وضعها الملتقى من موضوعه المحدد في إظهار معالم الإنجاز والتطور في الخدمات الرقمية.

وكشف مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن (11) مبادرة رقمية، قدمتها المنشآت التدريبية بالمنطقة، واعتمدتها أمانة الملتقى، وتشمل مبادرة "العطاء الرقمي" التي تنفذها الإدارة، وهي عبارة عن منصة إلكترونية رقمية، يتم خلالها تقديم الدورات التخصصية عن بُعد لأطياف المجتمع كافة، عبر مشاركة منشآت التدريب الحكومية ومعاهد التدريب الأهلي، البالغ عددها إجمالاً 245 منشأة تدريبية على مستوى منطقة مكة المكرمة، سعيًا لتعزيز نشر ثقافة التدريب الرقمي، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.

وتابع: وكذلك مبادرة "غراس" التي تنفذها الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية، يهدف إلى تعزيز الثقافة الإسلامية الوسطية والهوية الوطنية وشعور الانتماء، وإيجاد القدوة للطفل في العالم الافتراضي، بما يساعد الآباء والمربين على بناء منظومة القيم لدى الأطفال، إضافة إلى مبادرة "تطبيق المسجد الرقمي" التي تعتمد على تطبيق يقدِّم خدمات تحديد مواقع المساجد، وأوقات الصلوات، واتجاه القبلة، والمساجد التي يصلَّى بها العيد ويوم الجمعة، ومستوى الخدمة، والتواصل مع الإمام والمؤذن، والفعاليات والأنشطة والمسابقات وحلقات القرآن، وبيانات الإمام والمؤذن، والمكتبة المرئية، والأخبار، والمقترحات، والتبرعات، والشكاوى، وروابط المواقع الإلكترونية للمساجد المصممة سابقًا، والتوظيف، والأمن والسلامة.

وأضاف بأنه تمت الموافقة على مبادرة "بنان" التي تنفذها الكلية التقنية للبنات بجدة، وهي عبارة عن موقع إلكتروني متخصص في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم، من خلال تقديم برامج رقمية، تستهدف تدريب هذه الفئة من خلال استخدام عدد من مهارات التخصصات التدريبية التي تدرب عليها الكلية، كالوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وتقنية تصميم الملابس، وتقنية التزيين النسائي، والتقنية الإدارية. وكذلك مبادرة "متم" التي تنفذها كلية السياحة والفندقة بالطائف، وهي منصة إبداعية تفاعلية، تتميز بالبحث عن معرفة آمنة وموثوقة لجميع المدربين والمتدربين والمهتمين في قطاع التدريب التقني والمهني. وتضم المنصة مواد تدريبية إبداعية مفتوحة، سواء كانت (مواد تدريبية أو إثرائية أو تعليمية أو تطبيقية)، وبأي صورة كانت (فيديو، نص، صورة، أو برمجيات).

إضافة إلى مبادرة "الابتكار ورقمنة ريادة الأعمال" التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بالطائف، التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى رواد الأعمال بتوظيف ابتكاراتهم إلى التكنولوجيا التي تزيد من فرص نجاحهم، وفتح أسواق جديدة عن طريق رقمنة العمل والمشاريع بتقديم الاستشارات والدورات إلكترونيًّا، والتسويق والإعلان لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم لهم من رجال الأعمال وأصحاب الخبرات.

وقال "كدسة": إن الموافقة شملت مبادرة "تعليمنا معزز رقميًّا" التي تنفذها الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة بحكم انفتاح التعليم على التكنولوجيا، وسعي رواده إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحفيز المتعلمين، وجعل عملية التعلم أكثر متعة وتشويقًا وإثارة، من خلال تقنية الواقع المعزز الذي بشكل عام يشمل المجتمع، وبشكل خاص قطاع التعليم.

وكذلك مبادرة "برًّا بكم" التي تنفذها الكلية التقنية للبنين برنية، التي تستهدف استفادة كبار السن من إمكانيات الخدمات الرقمية؛ إذ سيتم تنفيذ حزمة من البرامج، تهدف إلى إكسابهم المهارات اللازمة من أجل إنجاز ومتابعة معاملاتهم الإلكترونية والمالية، بخصوصية وسرية تامة، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه بعض كبار السن، التي تحد من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة لإنجاز معاملاتهم.

إضافة إلى مبادرة "الثقافة الرقمية بمكة الذكية" التي ينفذها المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة، التي يتم من خلالها تفعيل إحدى عشرة مكتبة رقمية مطورة بتصميم موحد وجاذب بمباني المعهد، تعزز استخدام التقنية والابتكار في العالم الرقمي.

وتمت الموافقة على مبادرة "رقمي واعد" التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بجدة، وهي عبارة عن مجموعة من البرامج والأفكار الإبداعية، تُقدَّم لخدمة المجتمع ورواد الأعمال في عدد من المجالات، وذلك باستخدام عالم الرقميات، منها برامج النزاهة والأمن الفكري في المستقبل الرقمي، ومنصة تقني وأفتخر لنشر ثقافة العمل المهني من خلال تقديم برامج تعريفية للمجتمع، ومسابقة رقمية لأفضل تطبيق يخدم الحاج والمعتمر، واللقاء الافتراضي لرواد الأعمال، وقصة نجاح (وتعرض لقاء افتراضيًّا لرواد الأعمال الناجحين من خريجي التدريب التقني)، واللقاء الافتراضي لمديري الموارد البشرية في جميع القطاعات بالمنطقة، والمعسكر الرقمي لجوالة وكشافة منطقة مكة المكرمة، وندوة رقمية عن الاعتدال والوسطية، وثقافة النمذجة والطباعة ثلاثية الأبعاد (3D )، وأتمتة الخدمات الإلكترونية لمنسوبي الكلية.

وكذلك مبادرة "شغلك من بيتك" التي تنفذها الكلية التقنية للبنين بمكة المكرمة. وتقوم هذه المبادرة على مساعدة الشباب والباحثين عن العمل بشكل عام على التطوير والتدريب في المجال الرقمي، والبحث عن عمل حُر. وتتمثل في إتاحة فرص دخل متميزة، كالدورات في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل.