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جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها

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جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها
نتيجة للتقلبات الجوية واحتمالية هطول أمطار على المحافظة

جامعة جدة تؤجل الامتحانات الحضورية وتطالب بعدم حضور الطلبة لمقراتها

أعلنت جامعة جدة، أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية على مدينة جدة غدًا الخميس، واحتمالية هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تأجيل حضور الطلبة والامتحانات الحضورية غدًا الخميس.

وقالت الجامعة في بيان أصدرته اليوم، إن على مركز الطوارئ والكوارث وجميع قطاعات الجامعة المعنية أن تكون مستعدة لأي طارئ لا قدر الله ورفع كفاءة العاملين وجاهزيتهم للرد على الرقم الموحد للجامعة 012233433، تحويلة شطر الطلاب 34333، وتحويلة شطر الطالبات 44066.

وطلبت الجامعة من الطلاب والطالبات بجميع المراحل الجامعية في جميع مقرات وفروع الجامعة، عدم الحضور غدًا الخميس لأي سبب كان، على أن تستمر العملية التعليمية من خلال الأنظمة الإلكترونية بالجامعة عن بعد، إضافة إلى تأجيل الاختبارات الحضورية المجدولة ليوم غد.

وبيّنت أنه في حالة وجود عائق لحضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالجامعة فإنه يمكن القيام بأعمالهم عن بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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