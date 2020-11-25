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"النفيعي" يكرِّم جمعية "كهاتين" نظير جهودها في حملة "برًّا بمكة"‏

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"النفيعي" يكرِّم جمعية "كهاتين" نظير جهودها في حملة "برًّا بمكة"‏ "النفيعي" يكرِّم جمعية "كهاتين" نظير جهودها في حملة "برًّا بمكة"‏

كرَّم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، المهندس علاء ضيف الله النفيعي، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين) بدرع تذكارية نظير جهودها في إنجاح حملة ‎"برًّا بمكة" التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ للتخفيف من آثار جائحة كورونا.

جاء ذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد السواط، ولفيف من مديري ومسؤولي الجمعيات الخيرية المشاركة.

واستحقت (كهاتين) هذا التكريم نظير ما قدمته خلال فترة جائحة كورونا من مبادرات اجتماعية لصالح الأيتام؛ وذلك لإعانتهم على مواجهة هذه الجائحة. وكان للجمعية دور كبير في مساعدة أُسر الأيتام المحتاجة خلال الأزمة.

فيما عبّر المدير العام لجمعية (كهاتين)، الدكتور محمد ناقرو، عن شكره لسعادة وكيل إمارة مكة المكرمة على هذا التكريم والدعم غير المستغرب، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من شر الأمراض والأوبئة، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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