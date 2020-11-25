أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا"

Print
الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا" الأسطورة البرازيلي "بيليه ".. ينعى "مارادونا"
بعد تلقيه خبر وفاة الأرجنتيني اليوم

الأسطورة البرازيلي

نعى نجم كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الأربعاء، الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، بعد وفاته بنوبة قلبية.

جاء ذلك عبر بيان لـ "بيليه " نشرته وكالة " رويترز ".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز قد أعلن الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وأعلن محامي دييغو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم يوم الأربعاء عن عمر 60 عاماً متأثراً بأزمة قلبية.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية