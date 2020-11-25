الحكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً

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‫تسليم المحضون لحاضنه من القضايا المستعجلة

كشفت وزارة العدل عن صدور حكم قضائي مشمول بالتنفيذ المعجل بتسليم طفل رضيع لوالدته بعد أن قام الأب بأخذه بعد الوالدة.

وجاء في وقائع القضية أنه تقدمت والدة الطفل للمحكمة تطالب بإلزام طليقها تسليمها طفلها الرضيع، بعد أن أخذه بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، مؤكدة أن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعاً.

ولم يحضر الأب المدعى عليه للجلسة رغم تبليغه تبليغاً صحيحاً، وتضمن تسبيب الحكم أن القضية تسليم محضون لحاضنه، وهي من القضايا المستعجلة بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، والرضيع يحتاج لأمه، رفعاً للضرر عنه، وتحقيقاً للمصلحة.