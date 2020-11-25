أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور المملكة في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

Print
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور المملكة في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد" مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور المملكة في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"
تنطلق النسخة الثالثة بالرياض يوم 28 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور المملكة في التوازن البيئي عبر

تتجه أنظار عشاق ومحبي هواة الصيد بالصقور بعد ثلاثة أيام، وتحديدًا في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، إلى ملهم شمال الرياض حيث مقر انطلاق النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي تستمر فعالياته حتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

ويعكس المهرجان تاريخ الجزيرة العربية، ويعزز في الوقت نفسه من دور المملكة العربية في الاهتمام بالصقور والصقارين والمحافظة على هواية الصيد بها وإبرازها وتوريثها للأجيال القادمة.

وتعد المملكة موطنًا لأنواع مختلفة من الصقور وممراً لأخرى مهاجرة، وهو ما جعلها محط أنظار الكثيرين من صقاري العالم، لذلك عمد نادي الصقور السعودي إلى إطلاق البرامج التي تهدف إلى تأصيل هذا التراث والمحافظة على الصقور وتأمين عودتها إلى موطنها الأصلي، من خلال إطلاق "برنامج هدد".

ويهدف "برنامج هدد" الذي أطلق في نوفمبر الجاري، إلى جمع الصقور من المتبرعين بنوعيها “الحر والشاهين الأصيلة” وإعادتها إلى بيئاتها الطبيعية؛ للإسهام في تكاثرها والحد من انقراضها، وتعزيز ريادة المملكة في حماية البيئة والحياة الفطرية، والحفاظ على التوازن البيئي، وتعزيز التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأنظمة البيئية.

ويشكل مهرجان الصقور محطة تجمع نخبة كبيرة من الصقارين والمهتمين بالهواية، ومجسدًا دوره الكبير في الحفاظ على الصقور، والتي صاغتها المملكة في خططها التنموية ورؤيتها الإستراتيجية في المحافظة على الحياة الفطرية والاهتمام بالبيئة.

يذكر أن برنامج هدد يأتي التزامًا من مسؤولية نادي الصقور السعودي في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والقيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والإستراتيجية ذات العلاقة باحترافية عالية، وتطوير معايير الحياة الفطرية، والعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من كافة شرائح هواة الصقور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

شبكة عيون الإخبارية