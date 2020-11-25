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يحتضنها مركز الدهامي.. غداً انطلاق ثاني جولات الدرعية لفروسية قفز الحواجز

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بمشاركة أكثر من 90 فارساً وفارسة

يحتضنها مركز الدهامي.. غداً انطلاق ثاني جولات الدرعية لفروسية قفز الحواجز

بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، تنطلق غداً الخميس الجولة الثانية من جولات الدرعية لقفز الحواجز حتى السبت المقبل بتصنيف (نجمتين) في مركز الدهامي للفروسية.

ويشترك في البطولة -التي تشتمل على 13 جولة- أكثر من 90 فارساً وفارسة، في الوقت الذي تم تخصيص شوطين صباحيين في يومي الجمعة والسبت للفرسان الناشئين الذي تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً في الجولات التي أطلق عليها مسمى (أجيال المستقبل)، وهو السباق الذي ينظمه الاتحاد السعودي للفروسية سنوياً حرصاً منه على صناعة جيل ناشئ في قفز الحواجز لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققها ويحققها الفرسان والفارسات السعوديون في مختلف المحافل المحلية والقارية والدولية.
ويشهد اليوم الأول من أيام البطولة "الخميس" إقامة ثلاثة أشواط ابتداء من الـ 3:00 مساءً بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات، على أن يخوض المتسابقون غمار المنافسة على خمسة أشواط في اليوم التالي، فيما تختتم البطولة في اليوم الثالث "السبت" بشوطين للفرسان الناشئين من الساعة الـ 11:00 صباحاً، على أن يبدأ الفرسان والفارسات الدوليون الأشواط الثلاثة الأخيرة عند الـ 2:00 ظهراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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