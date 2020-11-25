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بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

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بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية
تحت عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية"

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تستضيف اللجنة الأولمبية العربية يوم الجمعة المقبل، على مدار يومين، أول مؤتمر دولي افتراضيًّا بالتعاون بين الاتحاد الدولي للتايكوندو ونظيره السعودي ومؤسسة التايكوندو الإنسانية، وذلك تحت عنوان "المساواة والقيادات النسائية في المنظمات الرياضية".

ويهدف المؤتمر الموجَّه إلى جميع المنظمات الرياضية بالعالم إلى تعزيز التزام الاتحاد الدولي للتايكوندو باستخدام قوة التايكوندو لتعزيز التفاهم والشمولية، واستخدام دور التعليم لتمكين القيادات النسائية من التميز بالمنظمات الرياضية.

ويشارك في المؤتمر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الذي سيلقي كلمة اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الدكتور توماس باخ، الذي سيلقي كلمة الأولمبية الدولية، فيما سيلقي رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، الدكتور تشوي تشونغ وون، كلمة الاتحاد المنظم للحدث.

وتفتتح عضو لجنة الرياضة بالاتحاد الدولي للتايكوندو، الدكتورة هدوة معوض، اليوم الأول من المؤتمر بموضوع المساواة بين الجنسين مقابل الإنصاف في الرياضة، وستتطرق زميلتها ماريا كاستيلو لآلية المساواة بين الجنسين بالاتحاد، فيما ستكشف إيرينا جلادكيخ المديرة المساعدة للجنة الأولمبية الدولية، وزميلتها ساندرا لينجويلر مديرة المساواة في الأولمبية الدولية، عن حركة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، بإدارة لاعبة السعودي للمبارزة عضو لجنة الرياضيين السعودية لمى الفوزان.

وفي اليوم الثاني تستعرض عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي موضوع القيادة النسائية في المنظمات السعودية الرياضية، وتتحدث بطلة تايكوندو البارالمبية ليزا جيسينج عن تجربة اللاعبات في التايكوندو، فيما تقدم الأولمبية وبطلة التايكوندو العالمية سارا ستيفنسون عرضًا عن برامج تمكين المرأة في الاتحاد، وستتحدث ميريام بافريل، عضو لجنة الرياضيين بالأولمبية الدولية، عن رحلتها مع لعبة التايكوندو، وتسلط لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة لبنى العمير الضوء على مشاركة المرأة السعودية في الرياضة، ورؤية السعودية 2030، ومشاركتها الشخصية في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى منسقة مشروع مؤسسة التايكوندو الإنسانية صوفي ودويت التي ستتحدث عن أنشطة المؤسسة الإنسانية في مخيمات اللاجئين، وجهودهم المبذولة في تمكين المرأة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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