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إجراء أكثر من 1200 عملية منظار بمستشفى الملك فهد بجازان

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إجراء أكثر من 1200 عملية منظار بمستشفى الملك فهد بجازان إجراء أكثر من 1200 عملية منظار بمستشفى الملك فهد بجازان
منذ يناير حتى نهاية أكتوبر 2020

إجراء أكثر من 1200 عملية منظار بمستشفى الملك فهد بجازان

أكدت "صحة جازان" أن أطباء وحدة الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك فهد المركزي أجروا 1206 عمليات منظار، وذلك منذ يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، مع أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع جائحة فيروس "كورونا".

وأوضحت أن عمليات المناظير شملت إجراء 598 منظاراً علوياً تشخيصياً، و159 منظاراً علوياً علاجياً، بالإضافة إلى 282 منظاراً سفلياً علاجياً وتشخيصياً، وكذلك 145 عملية تنظير للقنوات المرارية والبنكرياسية، بالإضافة إلى 22 منظار أشعة تلفازية، و33 منظاراً للرئتين.

وأضافت "صحة جازان" أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى الملك فهد المركزي هي الوحدة المرجعية في المنطقة؛ حيث تحتوي على أجهزة عدة متقدمة تسهم في علاج كثير من الحالات المرضية مثل: مشاكل الكبد، والنزيف العلوي والسفلي، والتنظير العلوي والسفلي، والمنظار التلفازي، بالإضافة إلى علاج أورام المرارة والقنوات المرارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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