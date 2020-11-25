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هل انتحرت؟ .. نفوق جماعي لـ100 حوت ودولفين على شاطئ جزيرة نيوزيلندية

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هل انتحرت؟ .. نفوق جماعي لـ100 حوت ودولفين على شاطئ جزيرة نيوزيلندية هل انتحرت؟ .. نفوق جماعي لـ100 حوت ودولفين على شاطئ جزيرة نيوزيلندية
بعد نحو شهرين من موت مئات منها قبالة ساحل أستراليا

هل انتحرت؟ .. نفوق جماعي لـ100 حوت ودولفين على شاطئ جزيرة نيوزيلندية

أفاد مسؤولون اليوم (الأربعاء) بأن 100 حوت طيار ودلافين قارورة الأنف، نفقت في جنوح جماعي بجزر تشاتام النائية على بعد 800 كيلومتر قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا.

وبينت إدارة الحماية النيوزيلندية أن إجمالي 97 حوتًا طيارًا وثلاثة دلافين نفقت في الجنوح، وأنها أخطرت بالحادث الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

وظاهرة الجنوح الجماعية شائعة بشكل معقول في جزر تشاتام؛ حيث مات ما يصل إلى 1000 حيوان في مرة واحدة في عام 1918.

وحدوث جنوح الحيتان مسجل على مدار التاريخ الحديث، لكن سبب حدوث الظاهرة لا يزال يحير علماء الأحياء البحرية.

ونفقت في أواخر سبتمبر الماضي عدة مئات من الحيتان في المياه الضحلة قبالة الساحل الأسترالي، في واحدة من أكبر سلاسل الحيتان في العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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