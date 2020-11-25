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بدعوة ملكية... وفد رجال أعمال إسرائيلي يزور البحرين

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وأفادت إذاعة "غالي تساهال"، مساء اليوم الأربعاء، بأن وفدا من رجال الأعمال الإسرائيليين تلقى دعوة ملكية من البحرين، يزور المنامة، حاليا، والتقى بالمسؤولين في المملكة.

وأكدت أن الوفد يتكون من بنك "هبوعاليم" واتحاد الصناعات ومعهد التصدير، والتقى بوزير الاقتصاد والتجارة البحريني زياد الزياني، فضلا عن لقائهم بكبار مسؤولي البنوك ورجال الأعمال في المملكة.

ويشار إلى أن قناة "كان" العبرية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور المملكة، الأسبوع المقبل، في أول زيارة علنية له، منذ توقيع اتفاق السلام بين البحرين وبلاده.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية من الرئيس دونالد ، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

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