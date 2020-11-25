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القنصل البريطاني: الدبلوماسيون بحاجة إلى قهوة من جبال جازان

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أكد أنها بحاجة للدعم والتسويق عالمياً نظراً لجودتها العالية

القنصل البريطاني: الدبلوماسيون بحاجة إلى قهوة من جبال جازان

أكد القنصل العام البريطاني بج ده سيف آشر أن قهوة جبال منطقة جازان بحاجة للدعم والتسويق عالمياً؛ لما تتمتع به من جودة عالية.

وقال آشر في مقطع له عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" إنه تلقى هدية من المهندس علي شنيمر، عبارة عن منتج بُن جبلية من جبال منطقة جازان، مبيناً في تغريدته أن "الدبلوماسيين بحاجة إلى القهوة".

ويعتبر منتج جبلية من حصاد مزارع جبال الداير، حيث تتجه الأنظار للداير لتنمية مورد زراعة البن وتصديره؛ لما له من طلب كبير في السوق؛ حيث ستشرع شركة أرامكو في بناء مصنع لإنتاج البن، ويهدف القائمون على المهرجان بالوصول ببن الداير إلى العالمية.

وما لا يعرفه معظم محبي القهوة أن ست محافظات بمنطقة جازان تحتضن أكثر من 80 ألف شجرة بن، وزاد عدد المزارعين الذين يحترفون زراعة البن إلى 724 مزارعاً في كافة المحافظات الجبلية، فيما بلغت كميات إنتاجها العام الماضي نحو 227 طناً، ويتوقع أن يبلغ إنتاجها مع محصول العام الحالي 600 طن، وأن شركة أرامكو ستبدأ في إنشاء مصنع لإنتاج البن وتسويقه ضمن مبادرة أرامكو بمحافظة الداير بني مالك.

وعن زراعة البن في جبال جازان بدأ البن باقتحام السوق العالمية انطلاقًا من مهرجان الجنادرية عام 1431هـ؛ لتبدأ بعده قصة العودة إلى أسواق البن بعدما تضاءلت تلك التجارة في مرتفعات الداير بني مالك وفيفاء والريث بالمراكز التابعة لها على ارتفاع 1700 -2150م فوق سطح البحر الأحمر؛ لكون هذه المواقع تعتبر بيئة خصبة ومناسبة لزراعة مثل هذا البن المطلوب عالميًّا.

القنصل البريطاني: الدبلوماسيون بحاجة إلى قهوة من جبال جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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