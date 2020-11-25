أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

Print
أكّد المحافظ أهمية التعاون الجادّ والمخلص

مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

عقد مجلس تطوير محافظة خميس مشيط، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى لعام 1442هـ بالمحافظة، برئاسة المحافظ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ونائبه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي.

جاء ذلك بحضور وكيل المحافظة سلمان آل كاسي، ومدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال ونخبة من الفاعلين بالمجتمع.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من محافظ خميس مشيط، تلاها تقديم نبذة عن المجلس وأهدافه والتعريف بأعضاء المجلس ومداخلات الأعضاء.

وأكد "ابن مشيط" أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مختلف الجهات الحكومية وأعضاء مجلس التطوير، فيما يخدم المصلحة العامة، وبذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بما يلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين ويُسهم في تطوير المحافظة؛ وفقًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لتوفير الخدمة الكاملة وسبل الراحة للمواطن والمقيم؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

مجلس تطوير خميس مشيط يعقد جلسته الأولى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة

شبكة عيون الإخبارية