رغم التهديدات الأمريكية.. فرنسا تبدأ في جباية ضريبة شركات الإنترنت

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وزارة الاقتصاد أرسلت إشعارات لتسديد أقساط 2020

أكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أنه ستتم جباية الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى في العام 2020 رغم التهديدات الأمريكية بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية بقيمة 1,3 مليار دولار.

وأوضح مصدر في وزارة الاقتصاد أن الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت إشعارًا ضريبيًّا لتسديد أقساط 2020، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة فاينانشل تايمز، وذكرت أن "فيسبوك" و"أمازون" من بين الشركات التي تلقت إشعارًا "في الأيام الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبذلك تتعرض فرنسا لعقوبات أمريكية وسط فترة انتقال السلطة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعدما رفع "ترامب" إلى 25 في المئة الرسوم الجمركية على منتجات فرنسية، في سياق الخلاف حول المساعدات الحكومية لشركتي إيرباص وبوينغ.

وأقرّ البرلمان الفرنسي في يوليو (تموز) 2019 ضريبة بنسبة 3 في المئة على إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات مجموعة "غافا" (غوغل وآبل وفيس بوك وأمازون)، وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي، وبلغت عائدات هذه الضريبة 350 مليون يورو في 2019.